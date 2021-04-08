الشورى يناقش تعديلا على التقاعد المدني والعسكري

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وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة الـ25 من نظام التقاعد المدني، والمادة الـ23 من نظام التقاعد العسكري، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها.
وفي الشأن الاجتماعي يناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه توصيتها، تمهيدا لطرحه على المجلس للمناقشة.
وجاء مشروع النظام بأهداف تعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم.
أهداف مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته:
- تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم
- نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم
- توفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم
- تعزيز اندماجهم في المجتمع
- تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق والمناسبات العامة
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