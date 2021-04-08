الشورى يناقش تعديلا على التقاعد المدني والعسكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد مجلس الشورى الاثنين المقبل - عبر الاتصال المرئي - جلسته العادية الخامسة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، حيث من المقرر أن يحسم قراره بالتصويت بشأن ما تضمنه مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها إبان طرح مشروع النظام للمناقشة.

وأدرج المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة الـ25 من نظام التقاعد المدني، والمادة الـ23 من نظام التقاعد العسكري، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها.

وفي الشأن الاجتماعي يناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه توصيتها، تمهيدا لطرحه على المجلس للمناقشة.

وجاء مشروع النظام بأهداف تعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم.

أهداف مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته:

