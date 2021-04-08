استكمال إجراءات تأسيس شركات الطوافة بوصفها مساهمة

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وبينت الوزارة أن ذلك يأتي امتدادا لما توليه المملكة منذ تأسيسها من عناية بالغة واهتمام كبير بما يقدم للحجاج والمعتمرين، ولما تبذله من جهود ضخمة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تتعاون في تقديمها جميع الجهات المعنية بتنظيم مميز وتنسيق تام، مع التطوير الدائم والتحسين المستمر هيكليا وإداريا وتنظيميا وتقنيا، بما يحقق الغاية المرجوة والأهداف المنشودة بصورة مثلى.
كما يأتي إنفاذا لما قضى به نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 17/9/1440هـ، وما قضى به البند (ثالثا) من المرسوم الكريم، من أنه «على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه»، بما يكفل الارتقاء بقطاع الحج والعمرة والنهوض به على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات، في ضوء (برنامج خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق من (رؤية المملكة 2030).
وأعربت الوزارة عن شكرها لمؤسسات أرباب الطوائف والمساهمين فيها على تعاونهم البناء في سبيل استكمال إجراءات تحويلها إلى شركات، مؤكدة أن السعودية ستظل موئلا لكرم الضيافة وحسن الوفادة.
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