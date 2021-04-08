شكرا لقرائتكم خبر مركز الحوار الوطني يطلق جائزة تعزيز قيم التسامح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لإبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم، دشن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس (جائزة الحوار الوطني)، كإحدى مبادراته الوطنية، تحقيقا لتطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي مزدهر.

وتأتي الجائزة استمرارا لسلسلة المبادرات والمشروعات والبرامج النوعية التي ينفذها المركز ضمن الاستراتيجية التي أطلقها العام الماضي، والجائزة إحدى الجوائز الوطنية البارزة المناط بها تحقيق أهداف المركز، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع المجالات.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعال من خلال تقديمهم مبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، وكذلك لبناء مجتمع متسامح لوطن مزدهر.

وتستند الجائزة إلى أربعة مرتكزات، يتمثل الأول في القيم الدينية والعربية المشتركة التي يقتبس منها المجتمع السعودي ثقافته وعاداته الأصيلة، فيما يتمثل الثاني في رؤية 2030 التي تحمل تطلعات وطنية تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، أما الثالث فيتمثل في استراتيجية المركز التي تسعى ليكون مجتمعنا نموذجا في الازدهار والتسامح والحيوية . في حين يتمثل المرتكز الرابع في التنوع الكبير الذي تزخر به المملكة في مختلف مناطقها الذي يمثل نموذجا للتعايش والتلاحم .

ووضع المركز عدة ضوابط وشروط ينبغي أن تتوافر في المتقدم للجائزة، أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون فردا أو مؤسسة قام بمساهمة نوعية في موضوع الجائزة، وألا يكون أحد منسوبي المركز، كما تضمنت الشروط أن يكون التقديم على موقع الجائزة الالكتروني، وأن يتم قبل الموعد الذي سوف يحدد لانتهاء استلام المشاركات والوثائق.

وأقر المركز تشكيل هيكل تنظيمي للجائزة يتكون من أمانة الجائزة التي تشرف على إدارة الجائزة وتتولى إقرار خطتها السنوية، كما تم تشكيل عدة لجان أخرى للجائزة هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة فرز الطلبات واستقبالها، ولجنة التحكيم، إضافة إلى سكرتارية اللجنة التنفيذية.

وخصص المركز عددا من الجوائز المالية والعينية تتألف من شهادة معتمدة من المركز وميدالية (أو درع) ومبلغ مالي بمجموع (نصف مليون ريال)، تمنح للفائزين الذين ستخضع جميع أعمالهم ومشاركاتهم للتقييم، على أن يبلغوا ويدعوا إلى الحفل السنوي الذي سيقام في مقر المركز بالرياض، كما سيقيم المركز لهم لاحقا ملتقى يشاركون فيه بإلقاء محاضرات في موضوعات أعمالهم ومجالات خبراتهم.

4 فروع للجائزة :

