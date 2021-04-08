13 طالبا من أم القرى يحصدون جوائز معرض جنيف

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وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، أن الوكالة بالشراكة مع الجهات الجامعية ذات العلاقة والكليات ستعمل على تطوير المشاريع الطلابية وتعزيز ثقافتها بين أطياف الطلبة، مشيراً إلى أن البنية التحتية لمقومات المشاريع الابتكارية بالجامعة مكتملة ومرتبطة من طرح الفكرة الأولية حتى خروج المنتج بشكله النهائي عبر مسرعات الأعمال وشركة وادي مكة للتقنية.
وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل، أن الطلبة الذين تم ترشيحهم للمشاركة بأعمالهم الابتكارية لمعرض جنيف 2021 خضعوا للتنافس مع طلبة الجامعة على مرحلتين، ضمن مسابقة «ابتكر»، التي تقدَّم إليها 80 طالبًا وطالبة، وتمت تصفيتهم إلى 13 مبتكرًا، حصلوا جميعهم على ميداليات في معرض جنيف ضمن 27 مبتكراً على مستوى المملكة .
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