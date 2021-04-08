13 طالبا من أم القرى يحصدون جوائز معرض جنيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب بمكتبه أمس 13 طالبة وطالبة حصدوا على 12 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في معرض جنيف للابتكارات 2021، الذي نظَّمته المنظمة العالمية للمِلكيَّة الفكريَّة، خلال الفترة من 10-14 مارس الماضي عن بُعد .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر الزائدي، أن الوكالة بالشراكة مع الجهات الجامعية ذات العلاقة والكليات ستعمل على تطوير المشاريع الطلابية وتعزيز ثقافتها بين أطياف الطلبة، مشيراً إلى أن البنية التحتية لمقومات المشاريع الابتكارية بالجامعة مكتملة ومرتبطة من طرح الفكرة الأولية حتى خروج المنتج بشكله النهائي عبر مسرعات الأعمال وشركة وادي مكة للتقنية.

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سنبل، أن الطلبة الذين تم ترشيحهم للمشاركة بأعمالهم الابتكارية لمعرض جنيف 2021 خضعوا للتنافس مع طلبة الجامعة على مرحلتين، ضمن مسابقة «ابتكر»، التي تقدَّم إليها 80 طالبًا وطالبة، وتمت تصفيتهم إلى 13 مبتكرًا، حصلوا جميعهم على ميداليات في معرض جنيف ضمن 27 مبتكراً على مستوى المملكة .