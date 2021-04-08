شكرا لقرائتكم خبر الحرب على المخدرات.. تعاون سعودي ماليزي يحبط تهريب 3.8 ملايين قرص أمفيتامين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية، أحبطت السلطات الماليزية 3,862,216 قرص أمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خاصة بالأبواب.

وقال مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات في رئاسة الشرطة الماليزية «بوكيت أمان» (رازارالدين حسين) في مؤتمر صحفي أمس إن المخدرات ضبطت الاثنين في الميناء الغربي، مضيفا أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات كونها متجهة إلى دولة أخرى.

وقال إن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء.

وأشادت السلطات الماليزية بالتعاون الدولي مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة في المساهمة في إحباط هذه العملية، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية.».