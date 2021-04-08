إطلاق اسم الشاعر الثبيتي على أحد شوارع الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بتسمية أحد الشوارع في محافظة الطائف باسم الشاعر الراحل محمد بن عواض الثبيتي، رحمه الله. وأوضح أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بأنه تمت تسمية شارع بالقرب من منتزه الردف ليحمل اسم الشاعر الراحل. وبين آل هميل أن مبادرة أمير المنطقة تأتي تقديرا للأدب والأدباء واهتماما بالرواد والمميزين في جميع المجالات من أبناء هذا الوطن.

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