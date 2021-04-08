شاهد.. قائد مركبة يرتكب عدة مخالفات مرورية خلال دقائق معدودة.. وهذه كانت النتيجة

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ارتكب أحد قائدي المركبات عدة مخالفات مرورية خلال دقائق معدودة؛ وذلك خلال قيادته في أحد شوارع مدينة الرياض؛ الأمر الذي انتهى بحادِث.

وأظهر مقطع فيديو نشره القانوني عبدالرحمن العثمان على حسابه بموقع “تويتر”، قائد المركبة وهو يقود بسرعة عالية في شارع مرتفع، ومن ثم يسيء استعمال مصابيح المركبة بطريقة مزعجة لقائد المركبة التي أمامه، قبل أن يتجاوزها من جهة اليمين.

وبعد تجاوز المركبة؛ قام الشخص المتهور بالسير أمام المركبة التي تجاوزها، ومن ثم تعمد استعمال المكابح بشكلٍ مفاجئ، وهو ما انتهى بوقوع حادِث سير.

وقال العثمان إن الحادثة وقعت له هو شخصياً؛ لافتاً إلى أن تركيبه لكاميرا بسيارته مكنه من توثيق كل المخالفات التي ارتكبها قائد المركبة، وإثبات ذلك أمام رجال المرور، وحصوله على كامل حقوقه، حيث تم تحميل المتهور مسؤولية الحادِث بنسبة 100%.

Source akhbaar24.argaam

