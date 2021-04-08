وزير الداخلية: مخطط «رحلة عبر الزمن» ستحوِّل العلا إلى وجهة عالمية

أكد وزير الداخلية، عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن مخطط ولي العهد «العلا.. رحلة عبر الزمن» تهدف إلى أن تصبح العلا وجهة عالمية رائدة للفنون والثقافة.

وقال وزير الداخلية، عبر حسابه على تويتر، إن «الرؤية التصميمية (العلا.. رحلة عبر الزمن) التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد-يحفظه الله- تؤكد رؤية سموه لتطوير العلا لتصبح وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة».

وتابع وزير الداخلية أن «العلا.. رحلة عبر الزمن» تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزز المسار التنموي الشامل.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، أطلق أمس الأربعاء، الرؤية التصميمية لمخطط العلا رحلة عبر الزمن.

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