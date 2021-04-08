لتخفيف الشعور بالصداع في نهار رمضان.. وزارة الصحة توجه نصائح مهمة

وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح الطبية المهمة والإرشادات التي يمكن من شأنها تخفيف الشعور بالصداع في نهار شهر رمضان المبارك وخلال ساعات الصيام.

وشاركت الصحة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "كيف تخفف الشعور بالصداع في أيام رمضان".

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه قد يتسبب التوقف المفاجئ عن تناول الكافيين أو التدخين بالنسبة للمدخنين بصداع حاد أثناء فترات الصيام خلال ساعات نهار شهر رمضان المبارك، في إطار حملة "صم بصحة" التوعوية..

وأوضحت الصحة، أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي من جرعات الكافيين والنيكوتين في الأيام القليلة المتبقية حتى حلول غرة الشهر الكريم.

ودعت وزارة الصحة الأشخاص الذين يعانون من الصداع خلال ساعات الصيام باتباع الإرشادات التالية للتخفيف من الشعور بالألم:

- تجنب الإجهاد الذهني والبدني

- اتبع نظام غذائي صحي

- تناول كمية كافية من السوائل ومن الماء

احصل على قسط كاف من النوم

- مارس التمارين الرياضية بانتظام

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