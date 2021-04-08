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بالفيديو.. مواطنون يبوحون بتجربتهم مع لقاحات كورونا في القصيم

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الرياض - محمد عبدالله - أحدهم أخذ الجرعة بسبب نجله.. وأول مقيم: لا أعراض..

سرد مواطنون ومقيمون في منطقة القصيم، قصصهم وتجاربهم مع تلقي تطعيم ، مشيرين الى أنه للعودة للحياة الطبيعية لا بد من تطعيم الجميع.

ونشرت صحة القصيم -عبر تويتر- فيديو توعوي، قال فيه المواطن «عماد الديحان»، أن السبب الرئيس لأخذه تطعيم كورونا هو إصابة ابنه بالفيروس في شهر مارس 2020م، وشهد المعاناة التي عاناها ابنه بسبب المرض وأيضًا معاناة الأسرة كلها.

وقال أول مقيم يأخذ لقاح كورونا بمنطقة القصيم، المعلم «راتب الحمدني»، إنه أخذ الجرعة الثانية منذ نحو شهر ونصف الشهر، ولم يعانِ حتى الآن من أي أعراض نهائيًّا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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