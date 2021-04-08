بالفيديو.. مواطنون يبوحون بتجربتهم مع لقاحات كورونا في القصيم

سرد مواطنون ومقيمون في منطقة القصيم، قصصهم وتجاربهم مع تلقي تطعيم كورونا، مشيرين الى أنه للعودة للحياة الطبيعية لا بد من تطعيم الجميع.

ونشرت صحة القصيم -عبر تويتر- فيديو توعوي، قال فيه المواطن «عماد الديحان»، أن السبب الرئيس لأخذه تطعيم كورونا هو إصابة ابنه بالفيروس في شهر مارس 2020م، وشهد المعاناة التي عاناها ابنه بسبب المرض وأيضًا معاناة الأسرة كلها.

وقال أول مقيم يأخذ لقاح كورونا بمنطقة القصيم، المعلم «راتب الحمدني»، إنه أخذ الجرعة الثانية منذ نحو شهر ونصف الشهر، ولم يعانِ حتى الآن من أي أعراض نهائيًّا.

بعد إصابة ابنه يقرر أخذ لقاح كورونا ليكون شعاره لننهي المعاناة .. لنأخذ اللقاح ✅#خذ_الخطوة #عش_بصحة



pic.twitter.com/aL38xl9FAf — صحة القصيم (@qassimhealth) April 7, 2021

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