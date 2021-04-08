مركز الأرصاد يتوقع المناطق المتأثرة غدًا بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، انخفاضًا تدريجيًّا بدرجات الحرارة بعدد من المناطق.

وتوقع المركز أيضًا نشاطًا بريَّاح سطحيَّة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الافقية على شمال غرب وغرب المملكة، مع تكون سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة ، بينما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ليلًا على شمال غرب وغرب المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربيةعلى الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الجمعة: