الصحة تكشف خريطة المناطق المتصدرة لإصابات كورونا الجديدة

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في المملكة، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق عدد الإصابات اليومية الجديدة؛ فسجلت منطقة الرياض 402 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 163 حالة، والمنطقة الشرقية بتسجيل 155 حالة.

وسجلت منطقة عسير، 36 حالة، والمدينة المنورة 26 حالة، وسجلت مناطق «القصيم، حائل، جازان» 21 حالة لكل منها، وسجلت تبوك 17 وسجلت منطقتا نجران والحدود الشمالية 12 حالة لكل منهما، والجوف 9 والباحة 7 حالات.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و469 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفي المقابل ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 395854، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 381658، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6728 حالة.

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