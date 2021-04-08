السعودية تساعد السلطات الماليزية في إحباط تهريب 3.8 ملايين قرص مخدر

أحبطت السلطات الماليزية، بالتعاون مع السلطات السعودية، تهريب كمية ضخمة من الأقراص المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أبواب ألومنيوم.

وذكرت قناة «الإخبارية»- عبر تويتر- أنه بالتعاون مع مكافحة المخدرات السعودية، تمكنت السلطات الماليزية من إحباط تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين، بلغت (3862216) قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألومنيوم خاصة بالأبواب.

وأوضحت رئاسة الشرطة الماليزية «بوكيت أمان» أن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية عندما رست يوم الأحد الماضي في الميناء.

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