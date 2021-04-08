الأرصاد: اضطراب مناخي على عدة مناطق سعودية.. يستمر 4 أيام

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من عدم الاستقرار الجوي تشهدها معظم مناطق المملكة، بدءا من الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل.

وذكر المركز- عبر تويتر- أنه يطرأ ارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة، وتتجاوز العظمى (40 °م) على أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، والشرقية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة بدءا من يوم السبت المقبل. وتسجل الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك (3° _7°) يوم الأحد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة سوف تنخفض على وسط وشرق المملكة بدءا من يوم الإثنين المقبل.

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