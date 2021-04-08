إغلاق سوق شعبي في جدة

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان، أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات متعددة، من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بين مرتادي السوق، حيث جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين، وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد، مما استدعى إغلاق السوق بالكامل.
وتؤكد أمانة جدة، مواصلة جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد_19»، من خلال بلدياتها الفرعية، وعدم التهاون أو التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والبروتوكولات المعتمدة تجاه الأسواق والمراكز التجارية.
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