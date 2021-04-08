تعاون ماليزي سعودي يحبط تهريب 3.8 مليون قرص إمفيتامين

وصرح مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات، في رئاسة الشرطة الماليزية «بوكيت أمان» «رازارالدين حسين» في مؤتمر صحفي اليوم، إن المخدرات تم ضبطها يوم الاثنين في الميناء الغربي.
وقال إن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالمملكة العربية السعودية، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء.
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