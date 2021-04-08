تعاون ماليزي سعودي يحبط تهريب 3.8 مليون قرص إمفيتامين

أحبطت السلطات الماليزية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدر، بلغت 3.862.216 قرص إمفيتامين ، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمونيوم خصوصا بالأبواب.

وصرح مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات، في رئاسة الشرطة الماليزية «بوكيت أمان» «رازارالدين حسين» في مؤتمر صحفي اليوم، إن المخدرات تم ضبطها يوم الاثنين في الميناء الغربي.

وقال إن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالمملكة العربية السعودية، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء.