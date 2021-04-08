مصادر لـ«دوت الخليج»: التعليم تخطط لتطعيم الطلاب ضد كورونا قبل بداية الموسم الدراسي المقبل

كشفت مصادر لـ«دوت الخليج» أن قرار وزير التعليم حمد آل الشيخ، المتضمن توجيه جميع قطاعات وزارة التعليم من إدارات تعليم وجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات التابعة لها والمتعاملين معها، يشمل المتعاملين مع جميع قطاعات الوزارة (الطلبة).

الخطة الزمنية

وبحسب المصادر أشار وزير التعليم في تعميم حديث إلى أن يتم ذلك بالتنسيق مع القطاع الصحي بشكل عاجل، على أن تراعي الخطة الزمنية لاستكمال أخذ اللقاح لكل منسوبي القطاعات والمتعاملين (الطلبة وغيرهم) قبل بدء العام الدراسي المقبل 1443هـ.

وطالب التعميم، نائب الوزير ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار ومساعد الوزير ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متابعة ذلك كل فيما يخصه والرفع للجهات المختصة.

أكدت المصادر أن وزير التعليم لفت في سياق تعميمه إلى التعاميم والأوامر السامية التي وجهت بقيام كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح، وأن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين فيها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من دخول مقارها، وأن تستمر وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، ومتابعة تطورات أخذ اللقاح من قبل أفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ورفع مقترحاتها في ضوء ما يتبين من البيانات التي ترصد في هذا الشأن.

عودة الحياة

ولفت المصادر أن القرار لفت إلى أن القرار جاء إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة، ولضمان سرعة العودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وحرصًا على سلامة منسوبي التعليم والكادر التعليمي والإداري؛ اعتمدوا ما يلي:

أولا: إعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات التابعة لكم والمتعاملين معها، والتنسيق بين ذلك مع القطاع الصحي بالمنطقة/ المحافظة بشكل عاجل، ورفعها في مدة أقصاها (7) أيام عمل من تاريخ تعميمنا هذا وفق ما يلي:

1 - ترفع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات خطتها الزمنية لأخذ اللقاح إلى نائب الوزير.

2 - ترفع الجامعات خطتها الزمنية لأخذ اللقاح إلى نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار.

3 - يرفع إلينا مساعد الوزير الخطة الزمنية لأخذ اللقاح لمنسوبي الوزارة.

4- يرفع إلينا محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الخطة الزمنية لأخذ اللقاح لمنسوبي المؤسسة.

ثانيا: تراعي الخطة الزمنية استكمال أخذ اللقاح من منسوبي القطاعات التابعة لكم والمتعاملين معكم ( الطلبة وغيرهم ) قبل بدء العام الدراسي القادم 1443.

ثالثا: على نائب الوزير، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، ومساعد الوزير، و محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متابعة ذلك كل فيما يخصه، والرفع إلينا بتقارير دورية عما تم إنجازه في كل قطاع.