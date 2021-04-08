وقالت وزارة الصحة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 902 إصابة جديدة و 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6728 حالة وفاة.
وأبانت أنه تم تسجيل 469 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 381658 حالة، لافتة إلى أن هناك 7468 حالة نشطة حالياً، من بينها 874 حالة حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات COVID-19 تعود إلى معدل 900 لأول مرة منذ أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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