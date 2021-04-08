إصابات COVID-19 تعود إلى معدل 900 لأول مرة منذ أغسطس

عادت إصابات المملكة بفيروس كورونا COVID-19 لتتجاوز معدل 900 حالة اليوم بعد أن سجلت آخر إصابة في نفس المعدل يوم 31 أغسطس الماضي بـ951 حالة، لترتفع بذلك إجمالي الإصابات في المملكة إلى 395854 حالة.

وقالت وزارة الصحة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 902 إصابة جديدة و 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6728 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 469 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 381658 حالة، لافتة إلى أن هناك 7468 حالة نشطة حالياً، من بينها 874 حالة حرجة.