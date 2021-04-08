

الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

أوضحت وزارة الصحة أنها رصدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة ، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (902) حالة مؤكدة وتعافي(469) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7468) منها (874) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (9) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6728) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما تم إجراء (71946) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:51ت م

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الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واسأوضحت وزارة الصحة أنها رصدت خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة والحرجة ، مؤكدةً ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (902) حالة مؤكدة وتعافي(469) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7468) منها (874) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (395854) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (381658) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (9) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6728) حالة -رحمهم الله جميعاً- ، كما تم إجراء (71946) فحصاً مخبرياً.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:51ت م0179

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة : تسجيل (902) حالة مؤكدة لفيروس كورونا وارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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