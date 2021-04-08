السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق سوق شعبي بعد رصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية



جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية البلد الفرعية سوق "باب شريف" الشعبي احترازياً وذلك بعد رصد كثرة المرتادين وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان، أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي السوق حيث جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد مما استدعى إغلاق السوق بالكامل.

وتؤكد أمانة جدة، مواصلة جهودها في مواجهة

// انتهى //

16:32ت م

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جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسأغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية البلد الفرعية سوق "باب شريف" الشعبي احترازياً وذلك بعد رصد كثرة المرتادين وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان، أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي السوق حيث جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد مما استدعى إغلاق السوق بالكامل.وتؤكد أمانة جدة، مواصلة جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد­_19)، من خلال بلدياتها الفرعية وعدم التهاون أو التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة اتجاه الأسواق والمراكز التجارية.// انتهى //16:32ت م0169

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