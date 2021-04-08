السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات ميدانية لمعالجة التشوه البصري



مكة المكرمة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ضمن نطاقها الإشرافي، حيث قامت الفِرق الرقابية بإزالة 38 لوحة إعلانية ودعائية عشوائية مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية التي توضع بغرض الدعاية والإعلان على الشوارع والأرصفة، مشيرةً إلى أن اللوحات وضعت بطريقة عشوائية في عدد من المواقع وأنها غير مستوفية للاشتراطات الفنية ومشوهة للمنظر العام.

واستكمالا لمعالجة التشوهات البصرية تمكن مراقبو البلدية بالتعاون مع شركات الخدمات رفع أكثر من 120 حاجزًا خرسانيًا غير مستفاد منه مهمل ومشوه للمظهر العام يؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية في الشوارع والطرق العامة بالأحياء السكنية.

وأكدت الأمانة أنها تعمل جاهده على معالجة التشوه البصري وتسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق والطرق العامة، داعية الجميع إلى ضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد "940" أو من خلال مواقع التواصل الرسمية.

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16:27ت م

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