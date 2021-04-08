اجتماعي/ بدء توزيع السلال الرمضانية بالجمعية الخيرية بمحافظة ينبع



ينبع 26شعبان 1442هـ الموافق 08ابريل 2021م واس

بدأت جمعية البر الخيرية بمحافظة ينبع مؤخرا توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين في كشوفاتها.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية بدر بن محمد الرفاعي أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدأوا في توزيع السلال الرمضانية التي تستهدف أكثر من 1800 أسرة .

وبين الرفاعي أن السلة الرمضانية تتكون من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاهي والمكرونة والشوربة والدقيق والحليب وغيرها من الاحتياجات الرمضانية.

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16:06ت م

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