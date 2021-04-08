السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع مجلس المنطقة



جدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعاً لمجلس المنطقة تخللته مناقشة عدد من القضايا التنموية بالمنطقة.

وخلال الاجتماع أكد سموه أهمية تضافر الجهود وتكاملها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعدّ شريكاً رئيسياً في التنمية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

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16:00ت م

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