السعودية اليوم / وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بشؤون الحرمين تقف على جاهزية التوسعة السعودية الثالثة



مكة المكرمة 26شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واس

وقفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، على جاهزية وأهلية المناطق والمساحات المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام لإقامة شعائر الصلوات خلال الشهر الفضيل بمبنى التوسعة

وجرى خلال الجولة استعراض المناطق المخصصة للمصلين وممرات حركة تفريغ الحشود، والتأكد من رفع كافة المستويات الفنية عبر اعتماد وتبني خطط لمعالجة ما يطرأ من ملحوظات خلال الموسم.

وأكد المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق جميع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى توفير بيئية تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام بما يواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام ويعكس حرص الدولة (رعاها الله)لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة، ويأتي ذلك امتداداً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسخير كافة الخدمات الهندسية والتقنية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لأجل توفير خدمة متكاملة تليق بضيوف بيت الله الحرام.

// انتهى //

15:56ت م

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مكة المكرمة 26شعبان 1442 هـ الموافق 08 إبريل 2021 م واسوقفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، على جاهزية وأهلية المناطق والمساحات المخصصة لمرتادي بيت الله الحرام لإقامة شعائر الصلوات خلال الشهر الفضيل بمبنى التوسعة السعودية الثالثة، برئاسة وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان القرشي، و مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عمار الأحمدي، وممثلي مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية والمقاول المنفذ (مجموعة بن لادن السعودية).وجرى خلال الجولة استعراض المناطق المخصصة للمصلين وممرات حركة تفريغ الحشود، والتأكد من رفع كافة المستويات الفنية عبر اعتماد وتبني خطط لمعالجة ما يطرأ من ملحوظات خلال الموسم.وأكد المهندس سلطان بن عاطي القرشي أن ما تقوم به الرئاسة من رفع لمستوى الخدمات وإتمام التجهيزات الهندسية اللازمة بالتنسيق جميع الجهات ذات العلاقة يهدف إلى توفير بيئية تعبدية ملائمة لمرتادي بيت الله الحرام بما يواكب مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام ويعكس حرص الدولة (رعاها الله)لإثراء التجربة الروحانية المتكاملة، ويأتي ذلك امتداداً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تسخير كافة الخدمات الهندسية والتقنية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات لأجل توفير خدمة متكاملة تليق بضيوف بيت الله الحرام.// انتهى //15:56ت م0158

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