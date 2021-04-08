السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي مدير الأحوال المدنية الجديد



السيح 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم، مدير إدارة الأحوال المدنية بالخرج محمد بن راشد الدبيان بمناسبة تكليفه مديراً للإدارة.

وتمنى الماضي لمدير إدارة الأحوال المدنية بالخرج التوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد، وحثه على بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه أعرب الدبيان عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.

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15:53ت م

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