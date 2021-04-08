السعودية اليوم / تقني القصيم يختتم المرحلة السادسة البرنامج المجتمعي "أتقن 6"



بريدة 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

اختُتمت المرحلة السادسة من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 6" بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، بعد تنفيذ 14 برنامجاً تدريبياً وتأهيل 279 متدربًا ومتدربة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن أن البرنامج تم تنفيذه -عن بعد- عبر مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر في مجالات مهارات حساب قيمة الضريبة المضافة، ومقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وبين المذن أن البرنامج أسهم في إكساب المتدربين والمتدربات المهارات التقنية والتطوير الذاتي، مشيرًا إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت المرحلة الحالية من برنامج التدريب المجتمعي منذ الـ 8 من شعبان لمدة ثلاثة أسابيع، لكل برنامج 16 ساعة تدريب بمعدل 4 ساعات يومياً.

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15:38ت م

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