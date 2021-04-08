السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم منتدى (واقع ومستقبل البحث العلمي في دول مجلس التعاون)



الرياض 26 شعبان 1442 هـ الموافق 08 أبريل 2021 م واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم -عبر الاتصال المرئي- منتدى (واقع ومستقبل البحث العلمي في دول مجلس التعاون)، بمشاركة 80 جهة بواقع 180 باحثا من مسؤولي البحث العلمي في وزارات التعليم العالي، ومعاهد ومراكز الأبحاث بدول مجلس التعاون، وعمادات البحث العلمي في الجامعات الحكومية والخاصة (الأهلية) بدول مجلس التعاون.

وجرى خلال المنتدى استعراض ومناقشة واقع البحث العلمي بدول مجلس التعاون، والاعتماد على المدة 2016-2021م، والتحديات التي تواجه جودة البحث العلمي والابتكار والنشر العالمي، والآفاق والرؤى المستقبلية للعمل الخليجي المشترك في البحث العلمي والابتكار.

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15:35ت م

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