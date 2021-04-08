شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. رفع جاهزية الأسواق وتكثيف الرقابة استعدادا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت أمانة محافظة جدة خطة الرقابة البلدية الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعام الحالي 1442هـ ، من خلال تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش الميداني على المنشآت التجارية ومحال الصحة العامة التي تنشط في بيع المنتجات الرمضانية ، وذلك لحماية وسلامة الغذاء المتداول ورفع مستوى الامتثال في تلك المنشآت.

وأوضحت الأمانة أن استعداداتها تشمل رفع جاهزية أسواق النفع العام خلال شهر رمضان بالإضافة لمتابعة المنشآت الغذائية على الواجهة البحرية والمحاور والشوارع الرئيسة والفرعية وداخل المراكز التجارية، كما ستستهدف الحملات المكثفة استراحات الأسماك ومحال بيع الألبان ومنتجاتها وبيع العصائر بأنواعها، إلى جانب محال بيع التمور والحلويات والمكسرات وكذلك الملاحم والمطابخ ومحال بيع الدواجن والخضار.

وأكدت أمانة جدة مضاعفة الرقابة الميدانية في المواقع المتوقع أن تشهد إقبالاً من السكان والزائرين، مع عدم الإخلال بالخطة التشغيلية الأساسية ودعم الفرق بما يلزم من العمالة الإضافية والمعدات، والعمل خلال فترتين يومياً طيلة شهر رمضان.