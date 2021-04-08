شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع المملكة .. ماليزيا تحبط تهريب 3.8 مليون قرص أمفيتامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت السلطات الماليزية"بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالمملكة ، كمية من أقراص الأمفيتامين بلغت(٣,٨٦٢,٢١٦) قرص أمفيتامين مخدر، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خاصة بالأبواب.

وقال مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات في رئاسة الشرطة الماليزية "بوكيت أمان" رازارالدين حسين في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المخدرات تم ضبطها يوم الاثنين في الميناء الغربي،.

وأضاف أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات كونها متجهة الى دولة اخرى.

وقال إن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة ، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء.

وأشادت السلطات الماليزية بالتعاون الدولي مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة في المساهمة في إحباط هذه العملية، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية.".