شكرا لقرائتكم خبر عن " المساحة" تدعو المختصين للاستفادة من "SANSRS" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ، المختصين في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية للاستفادة من ورش عمل المرجع المكاني الوطني "SANSRS"، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى التعريف بالمرجع وأهمية استخدامه وآلية الوصول إليه.

وحثت الهيئة الراغبين في الالتحاق بالورش، التسجيل المبكر عن طريق الرابط: http://gasgi.gov.sa/Ar/EService/Pages/SANSRSRegistration.aspx ، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل 10 / 09 / 1442هـ، ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasgi.gov.sa