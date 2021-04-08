الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

التحول الرقمي في السعودية جسر نحو المستقبل

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تقوم المملكة العربية السعودية بتطوير أنشطة عديدة تتعلق بالتطور التكنولوجي والتطبيقات التي تيسر عمليات تقديم الخدمات وقد سلط موقع Wamda الضوء على دور التحول الرقمي في تحقيق خطة التحول الوطنية ورؤية 2030.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الداخلية قد أطلقت تطبيق أبشر للخدمات الإلكترونية، والذي حقق ناجحًا هائلًا باعتباره منصة رائدة وملاذ من البيروقراطية لنحو 11.6 مليون مستخدم.

نقلة نوعية في التحول الرقمي

وقال التقرير إن وزارة العدل أحدثت نقلة نوعية في التحول الرقمي بإطلاق مبادرة التوثيق الإلكتروني وإصدار التوكيل الرسمي، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا أمام كاتب العدل.

وأضاف التقرير أنه بجانب ما سبق فهناك أيضًا بوابة ناجز لمتابعة القضايا في المحاكم، مشيرًا إلى أن المملكة باتت الآن تقدم نحو 160 خدمة عن طريق التطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية.

وأردف التقرير أن تنفذي التحول الرقمي بكفاءة يتطلب إجراء إصلاح شامل للهياكل التنظيمية، وهو ما توليه الحكومة السعودية أولوية قصوى.

خطط السعودية للريادة في مجال التحول الرقمي

وكان سبق وأن قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن المملكة لديها جميع الإمكانيات لتكون رائدة عالمية في التحول الرقمي الصناعي، وذلك في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال عن دور الصناعة التحويلية في تسهيل وتطور الصناعات.

وتابع أن التحول الرقمي يعمل على تحويل المنافسة في التصنيع من تخفيض التكلفة إلى الابتكار والمساهمة الفكرية، مضيفًا أن تقنيات التحول الرقمي مثل إنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد تخلق نماذج تشغيلية جديدة للمصانع القائمة، وتقدم فرص عمل جديدة لقادة التكنولوجيا والشركات ورجال الأعمال.



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