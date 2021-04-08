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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10012.13 نقطة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10012.13 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 2.17 نقطة ليقفل عند مستوى 10012.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية: 

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ساكو، وتبوك الزراعية، وبتروكيم، واليمامة للحديد، والمواساة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت السعودية، وسايكو، وأمانة للتأمين، وسلامة، والعالمية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.06% و 3.58%.

الأكثر نشاطاً: 

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وتبوك الزراعية، والحمادي، وعسير هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات دار الأركان، وتبوك الزراعية، والراجحي، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 13.79 نقطة ليقفل عند مستوى 23420.50 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 280 ألف سهم تقاسمتها 763 صفقة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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