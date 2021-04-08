توقعات بدرجات حرارة تتجاوز الـ 40 ببعض المناطق والشمالية 3 درجات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة:

وتوقع الأرصاد في تغريدة عبر تويتر، اليوم الخميس، أن تتجاوز العظمى (40 °م)على أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية وانخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة من السبت.

كما تسجل الحدود الشمالية والجوف تبوك درجات حرارة (3° _7°) يوم الأحد، فيما تنخفض الحرارة على وسط وشرق المملكة الاثنين.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر توالي درجات الحرارة ارتفاعها على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط المملكة والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة ، ويتوقع تكوّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة كذلك على شمال شرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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