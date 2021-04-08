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مكافحة المخدرات السعودية تقود ماليزيا لإحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص أمفيتامين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

مكافحة المخدرات السعودية تقود ماليزيا لإحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص أمفيتامين

كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خاصة بالأبواب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحبطت السلطات الماليزية عملية تهريب كمية من أقراص الأمفيتامين بلغت 3862216 قرص أمفيتامين مخدر كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألمنيوم خاصة بالأبواب، وذلك بالتعاون مع مكافحة المخدرات السعودية.

تعاون سعودي: 

وأوضحت رئاسة الشرطة الماليزية (بوكيت أمان) أن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمكافحة المخدرات في المملكة والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية عندما رست الأحد الماضي في الميناء.

مكافحة المخدرات السعودية تقود ماليزيا لإحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص أمفيتامين - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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