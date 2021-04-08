الشؤون الإسلامية تدشن هدية الملك سلمان من التمور في الأرجنتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - واس

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيروس، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ من التمور لعام 1442هـ، الذي يستهدف قرابة (5000) مستفيد في الأرجنتين، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين رياض الخنيني.

مشروعات ضخمة:

وبيّن السفير الخنيني أن مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور هي جزءٌ من المشروعات الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم، مما يجسّد حرص القيادة الرشيدة على اجتماع المسلمين في أجواءٍ تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.

وقال الخنيني: نلمس في الأرجنتين كل المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما كل عمل يخدم المسلمين، منوهاً بدور وزارة الشؤون الإسلامية في متابعة هذه البرامج وتنفيذها وفق توجيهات القيادة وبكل احترافية.

5 أطنان:

من جانبه، أوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي نايف الفعيم أن البرنامج يستهدف توزيع أكثر “5” أطنان من التمور، يستفيد منها أكثر من 5000 مستفيد عبر توزيعها في المركز، وكذلك تزويد المراكز والجمعيات الإسلامية في جمهورية الأرجنتين عامة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا.

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