إغلاق سوق باب شريف في جدة بسبب المخالفات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

متابعات الخليج 365 - جدة

أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية البلد الفرعية سوق “باب شريف” الشعبي احترازياً وذلك بعد رصد كثرة المرتادين وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

مخالفات:

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية باسل فلمبان أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي سوق باب شريف حيث جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد مما استدعى إغلاق السوق بالكامل.

مواجهة كورونا:

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من خلال بلدياتها الفرعية وعدم التهاون أو التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة اتجاه الأسواق والمراكز التجارية.

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