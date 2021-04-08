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إغلاق سوق باب شريف في جدة بسبب المخالفات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-08

إغلاق سوق باب شريف في جدة بسبب المخالفات الاحترازية

لم يتم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد

متابعات الخليج 365 - جدة

أغلقت أمانة جدة ممثلة في بلدية البلد الفرعية سوق “باب شريف” الشعبي احترازياً وذلك بعد رصد كثرة المرتادين وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس .

مخالفات: 

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية باسل فلمبان أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات متعددة من بينها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين مرتادي سوق باب شريف حيث جرى رصد وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد مما استدعى إغلاق السوق بالكامل.

إغلاق سوق باب شريف في جدة بسبب المخالفات الاحترازية - متابعات الخليج 365

مواجهة كورونا: 

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها في مواجهة (كوفيد 19)، من خلال بلدياتها الفرعية وعدم التهاون أو التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة اتجاه الأسواق والمراكز التجارية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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