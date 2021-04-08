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أمير منطقة القصيم يستقبل السفير الإماراتي

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جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الخميس)، صاحب السمو الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير فيصل بن مشعل بالسفير والوفد المرافق له في زيارته للمنطقة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء قدم أمير منطقة القصيم للسفير الإماراتي إهداءً تذكارياً بهذه المناسبة.


امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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