شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 902 إصابة جديدة بفايروس كورونا 469 حالة تعافي و 9 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 902 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 469 حالة تعافي و 9 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 395854 حالة، من بينها 7468 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 874 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 381658 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6728 حالة وفاة.

وسجلت منطقة الرياض أكثر من 44% من إجمالي الإصابات الجديدة لهذا اليوم بواقع 402 حالة فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 163 حالة ثم المنطقة الشرقية 155 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.