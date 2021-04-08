السعودية | السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس

شكرا لقرائتكم السعودية .. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن إصابات فيروس كورونا تتجاوز حاجز 900 حالة لأول مرة منذ أغسطس.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 902 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و9 حالات وفيات، و469 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 381,658 حالة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار ارتفاع حالات كورونا الحرجة عند 874 حالة.

ومطلع الأسبوع، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في تحديث حيال لقاحات فيروس كورونا المستجد أن هنالك مجموعة جديدة من اللقاحات وصلت إلى السعودية تخضع للدراسة والتقييم، سيتم الإعلان عن اعتمادها قريباً.

وأضافت الهيئة: "استخدام جرعتي لقاح كورونا مفصولتين بمدة لا تقل عن 21 يوما ولا تزيد عن 42 يوما هي التي يتم على أساسها تسجيل اللقاحات في البلاد، كما نود أن نوضح لعامة المواطنين عن وجود دراسة طبية حديثة منشورة تشير إلى أن الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" لها فاعلية لكن هذه الدراسة وحدها غير كافية لدعم استخدام جرعة واحدة فقط".

هذا وأفادت وزارة الصحة السعودية بتجاوز إجمالي عدد الحاصلين على جرعات لقاح فيروس كورونا في السعودية 5 ملايين جرعة، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة.