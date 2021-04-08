شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد": الحرارة تقفز لأكثر من 40 درجة مئوية على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس من حالة عدم استقرار تشهدها معظم مناطق المملكة بدءً من غد الجمعة وحتى يوم الإثنين المقبل .

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه هناك ارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة .

كما أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة العظمى تتجاوز 40 درجة مئوية على أجزاء من مكة المكرمة والمينة المنورة ، والشرقية .

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن الحرارة تنخفض على شمال وغرب المملكة من السبت وتسجل الحدود الشمالية ، والجوف ، وتبوك ، درجة حرارة تتراواح بين " 3 إلى 7 " درجة مئوية يوم الأحد ، وتنخفض درجة الحرارة على وسط وشرق المملكة يوم الإثنين .