شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على مقيمين يديران مصنع ألومنيوم بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهَرت وزارة التجارة اليوم الخميس بمواطن تستر على مقيمين يديران معملاً لتصنيع الألومنيوم .

وأكدت وزارة التجارة أن المواطن "فادي بن أديب بن سليمان الحوشان " ارتكب جريمة التستر التجاري على مقيمين من الجنسية الأردنية ، حيث كانا يديران مصنع ألومنيوم بالرياض .

كما قررت المحكمة الجزائية بالرياض معاقبتهم بـ150 ألف ريال غرامة مالية ، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص .

كما قررت جزائية الرياض شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط وإبعاد المتستر عليهما وعدم السماح لهما بالعودة للعمل ، بجانب نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين .