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"صحة المدينة المنورة" توجه نصائح هامة للتخلص من الصداع في رمضان

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس نصائح هامة للتخفيف من الشعور بالصداع في شهر رمضان المبارك .

وأكدت " صحة المدينة المنورة " أنه يمكن التخلص من الصداع الذي قد ينتج نتيجة التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين من خلال اتباع النصائح التالية :

- التقليل التدريجي للإستهلاك اليومي للكافيين والتدرخين .

- تجنب الإجهاد الذهني والبدني .

- اتباع نظام غذائي صحي .

- شرب كمية كافية من السوائل .

- الحصول على قسط كافي من النوم .

- ممارسة بإنتظام .

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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