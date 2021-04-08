شكرا لمتابعة خبر عن "صحة المدينة المنورة" توجه نصائح هامة للتخلص من الصداع في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس نصائح هامة للتخفيف من الشعور بالصداع في شهر رمضان المبارك .

وأكدت " صحة المدينة المنورة " أنه يمكن التخلص من الصداع الذي قد ينتج نتيجة التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين من خلال اتباع النصائح التالية :

- التقليل التدريجي للإستهلاك اليومي للكافيين والتدرخين .

- تجنب الإجهاد الذهني والبدني .

- اتباع نظام غذائي صحي .

- شرب كمية كافية من السوائل .

- الحصول على قسط كافي من النوم .

- ممارسة الرياضة بإنتظام .