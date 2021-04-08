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شكرا لمتابعة خبر عن "صحة المدينة المنورة" توجه نصائح هامة للتخلص من الصداع في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس نصائح هامة للتخفيف من الشعور بالصداع في شهر رمضان المبارك .
وأكدت " صحة المدينة المنورة " أنه يمكن التخلص من الصداع الذي قد ينتج نتيجة التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين من خلال اتباع النصائح التالية :
- التقليل التدريجي للإستهلاك اليومي للكافيين والتدرخين .
- تجنب الإجهاد الذهني والبدني .
- اتباع نظام غذائي صحي .
- شرب كمية كافية من السوائل .
- الحصول على قسط كافي من النوم .
- ممارسة الرياضة بإنتظام .