شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يحكي عن تجربته مع العمالة بمغاسل الملابس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مواطن يملك مغسلة ملابس بمدينة الرياض، عن تجربته مع العمالة الوافدة الذين كان يديرون مغسلة ملابس خاصة به، مبينا أنه اكتشف أمور يرتكبها العمالة عندما بدأ في إدارة مغسلته بنفسه.

وقال المواطن محمد العسيري إنه افتتح مغسلة منذ 4 أشهر وترك أمر إدارتها لعمالة وافدة واتفق معهم على الحصول على مبلغ شهري، لكنه كان يتابع عملهم وكان يعطيهم الكثير من الملاحظات عن طريقة عملهم وهذا كان يضايقهم، مشيرا إلى أنه بعد فترة أخبره العمال بعدم رغبتهم في الاستمرار بالعمل فاستغنى عنهم وأدار المغسلة مع أبنائه.

وأضاف المواطن أنه اكتشف أموراً لم يكن ليكشفها دون أن يعمل بنفسه في المغسلة، حيث وجد أن الربح الذي يأتي من هذا المجال ربح وفير وكان العمالة يعطونه فتاتاً، كما كانوا يستخدمون طرقاً بدائية أثناء الغسيل قد تساهم بشكل كبير في نقل الأمراض، ويخلطون ملابس الزبائن مع بعضها.