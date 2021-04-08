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شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": 4 قواعد يجب اتباعها عند نقل أي حمولة على الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس أنه يجب على قائد المركبة المخصصة للنقل مراعاة الأنظمة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة .
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد المركبة النقل مراعاة ما يلي عند نقل أي حمولة :
- ألا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة .
- ألا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة .
- عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها .
- عدم حجب الحمولة لإشارات الإتجاه أو أنوار المركبة و عاكساتها وأرقام لوحاتها .