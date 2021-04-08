شكرا لمتابعة خبر عن "المرور": 4 قواعد يجب اتباعها عند نقل أي حمولة على الطريق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس أنه يجب على قائد المركبة المخصصة للنقل مراعاة الأنظمة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة .

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد المركبة النقل مراعاة ما يلي عند نقل أي حمولة :

- ألا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة .

- ألا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة .

- عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها .

- عدم حجب الحمولة لإشارات الإتجاه أو أنوار المركبة و عاكساتها وأرقام لوحاتها .