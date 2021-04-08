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"المرور": 4 قواعد يجب اتباعها عند نقل أي حمولة على الطريق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس أنه يجب على قائد المركبة المخصصة للنقل مراعاة الأنظمة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة .

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يجب على قائد المركبة النقل مراعاة ما يلي عند نقل أي حمولة :

- ألا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة .

- ألا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة .

- عدم حجبها لرؤية قائد المركبة أو تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها .

- عدم حجب الحمولة لإشارات الإتجاه أو أنوار المركبة و عاكساتها وأرقام لوحاتها .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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