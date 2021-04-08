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بالفيديو.. تخريج 1058 فردًا من مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض

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الرياض - محمد عبدالله - بحضور قائد المركز المكلف العميد بدر المطيري

احتفلت وزارة الحرس الوطني، بتخريج 1058 فردًا مستجدًا من مركز التدريب بمدينة الرياض.

وذكرت الوزارة أن مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض، احتفل بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين والبالغ عددهم (1058) خريجًا، وذلك بحضور قائد المركز المكلف العميد بدر المطيري.

واستعرض الخريجون بعض المهارات التدريبية كما أقسموا في النهاية على خدمة الدين والوطن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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