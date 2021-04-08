بالفيديو.. تخريج 1058 فردًا من مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض

احتفلت وزارة الحرس الوطني، بتخريج 1058 فردًا مستجدًا من مركز التدريب بمدينة الرياض.

وذكرت الوزارة أن مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض، احتفل بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين والبالغ عددهم (1058) خريجًا، وذلك بحضور قائد المركز المكلف العميد بدر المطيري.

واستعرض الخريجون بعض المهارات التدريبية كما أقسموا في النهاية على خدمة الدين والوطن.

مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض يحتفل بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين والبالغ عددهم 1058 خريجاً، وذلك بحضور قائد المركز المكلف العميد بدر المطيري.#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/8EmydNUn6K — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) April 8, 2021

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