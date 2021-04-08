الحصول على شريحة بيانات «برنت» في دقيقة.. «أشِر» توضح الخطوات

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصصة لخدمة أشِر الموجهة للصم؛ التذكير بآلية الحصول شريحة بيانات «برنت»، موضحة الفرق بين خطوات الحصول على شريحة بيانات سابقًا والتي كانت تستغرق نحو 4 ساعات، مقارنة بخطواتها الآن والتي تتم خلال دقيقة واحدة.

ونشرت منصة أشِر الموجهة للصم، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، (إنفوجراف) يوضح الفرق بين خطوات الحصول على شريحة بيانات سابقًا، وخطواته الآن، التي تم تطويرها واختصارها في 3 خطوات فقط بحيث لا تتجاوز دقيقة واحدة.

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصصة لخدمة أشِر الموجهة للصم، آلية الحصول شريحة بيانات «برنت» في الخطوات التالية: (الدخول على حسابك الشخصي في أبشر - الضغط على أيقونة خدمة «بياناتي» - تفويض القطاع الراغب في الاطلاع على البيانات في أي وقت وبأي مكان).

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد استعرضت أبرز الخدمات في منصة «أشر» المطورة لخدمة الصم والبكم.

وأوضحت المنصة أن «أشر» المطورة هي عبارة عن خدمة مخصصة للتخاطب مع الصم وضعاف السمع من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع "QR Code".

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن نسخة «أشر» الحديثة المطورة بتقنية رمز الاستجابة السريع تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية "QR Code" مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في جميع محطات تقديم الخدمة حول المملكة.

وبينّت الأحوال المدنية، مميزات خدمة منصة «أشر» المطورة في نسختها الحديثة بتقنية "QR Code"، تتمثل في:

- سهولة التواصل عبر تقنية "QR Code"

- خدمة سريعة في وقت قياسي

- تقييم فوري للخدمة

- اعتماد المستفيد على نفسه

- متوفرة في جميع مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية

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