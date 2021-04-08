بلاغ من مواطن ينتهي بضبط قائد مركبة متهور على طريق الحرمين بجدة

أوضح المرور السعودي القبض على قائد مركبة كان يقود بسرعة متهورة على طريق الحرمين بجدة.

وذكر المرور -عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ من مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه: إن قائد المركبة كان يتخطى السيارات على طريق الحرمين بجدة، ما عرض حياة الركاب إلى الخطر.

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