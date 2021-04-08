بـ3 مناطق.. اختبارات «الرسائل التحذيرية» للإنذار المبكر عبر الهواتف

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن البدء في إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، في مناطق الرياض ومكة والشرقية بدءًا من السبت وحتى الإثنين المقبلين.

وذكرت المديرية- عبر تويتر- أنها ستبدأ بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ابتداء من يوم السبت القادم (10 أبريل) وحتى يوم الإثنين (12 أبريل)، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، الاختبارات التجريبية للمنصة الوطنية للإنذار المبكر للهواتف المتنقلة في حالات الطوارئ، عبر رسائل البث الخلوي.

وأضافت أن التجربة تبدأ يوم السبت في منطقة الرياض، ويوم الأحد في منطقة مكة المكرمة، ويوم الإثنين في المنطقة الشرقية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين في تلك المناطق إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية (SMS).

وتوهت بأهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات، ومؤكدة أنه ليس هناك ما يدعو إلى الذعر أو القلق.

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