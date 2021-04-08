إصدار أول استمارة لإيصال الكهرباء للمنازل دون صكوك بالطائف

أصدرت وكالة التعمير بأمانة محافظة الطائف، أول استمارة لإيصال التيار الكهربائي إلى منزل سيدة ممن لا يملكون صكوكا شرعية.

وذكرت أمانة الطائف –عبر تويتر- أن وكالة التعمير أصدرت أول استمارة لإيصال التيار الكهربائي لمنزل مواطنة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات وفق الآلية المعتمدة في إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية.

وكانت أمانة محافظة الطائف، أعلنت في 15 مارس الماضي، البدء في استقبال طلبات الراغبين في إيصال التيار الكهربائي للمنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية.

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