وذكرت أن ذلك سيكون اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة 2 ظهرًا، لافتة إلى أن الاختبارات ستكون عبر رسائل البث الخلوي، تعقبها التجربة السبت في منطقة الرياض، والأحد في منطقة مكة المكرمة، والاثنين في المنطقة الشرقية.
ودعت المديرية المواطنين والمقيمين في المناطق المذكورة إلى المشاركة في تقييم التجربة عبر الرابط الذي سيصل إلى هواتفهم برسالة نصية «SMS»، مشددة على وجوب تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف المتنقلة إلى آخر إصدار لضمان استقبال الرسائل والتنبيهات.
كانت هذه تفاصيل خبر اختبارات تجريبية للإنذار المبكر على الهواتف الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.